‘Chi è Rosalba?’, Leone nomina questa donna in una stories di Fedez: ecco chi è e cosa fa in casa Ferragni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Spunta un nome inedito nella vita di Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria: Rosalba. Lo si sente pronunciato dal primogenito dei Ferragnez in una storia Instagram, tant’è che in molti si chiedono chi sia questa donna. Niente paura: abbiamo indagato per voi! LEGGI ANCHE: — Giorgia Meloni babysitter: ‘ecco la mia vita quando lavoravo a casa di Fiorello’ In una Instagram stories, Leone Lucia Ferragni nomina ‘Rosalba’ mentre parla con il papà. Ma chi è questa donna spesso presente a casa di Fedez e Chiara? Foto: KikapressFedez e Chiara Ferragni: chi è Rosalba, ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Spunta un nome inedito nella vita di, Chiarae Vittoria: Rosalba. Lo si sente pronunciato dal primogenito dei Ferragnez in una storia Instagram, tant’è che in molti si chiedono chi sia. Niente paura: abbiamo indagato per voi! LEGGI ANCHE: — Giorgia Meloni babysitter: ‘la mia vita quando lavoravo adi Fiorello’ In una InstagramLuciamentre parla con il papà. Ma chi èspesso presente adie Chiara? Foto: Kikapresse Chiara: chi è Rosalba, ...

Advertising

JohnnyUtah_77 : @rosalba_miele4 @Lucrezi97533276 Loro chi? - rosalba_noto : RT @myrtamerlino: #Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, ca… - VGfvip : @dena6978 @linus812003 @isabenanti Guarda come ti ho detto prima tu sai della bimba di terza elementare a me quan… - rosalba_miele4 : @Valentina_carl @GioLario Voi chi??? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Chi Rosalba’ Corrado Passera: «Fate come illimity. E ridisegniamo l’Italia» Corriere della Sera