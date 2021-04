Traffico Roma del 20-04-2021 ore 18:30 (Di martedì 20 aprile 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione poco Traffico durante questo pomeriggio sulle Grande Raccordo Anulare Comunque presente in esterna tra Laurentina e la diramazione Roma sud è lungo l’interno a tra Nomentana e Prenestina ma senza particolari disagi anche su via del Foro Italico pochi cambiamenti nei quest’ultima ora sono comunque sempre possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in città a causa di una voragine chiusa fino a cessate esigenze Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense perché è diretto a viale Isacco Newton a San Basilio ancora prudenza per un precedente incidente su via Fabriano vicino via Fiuminata dove le Traffico torna allentamento irregolare prestare attenzione su via Tiburtina perché si viaggia momentaneamente solo sulla corsia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione pocodurante questo pomeriggio sulle Grande Raccordo Anulare Comunque presente in esterna tra Laurentina e la diramazionesud è lungo l’interno a tra Nomentana e Prenestina ma senza particolari disagi anche su via del Foro Italico pochi cambiamenti nei quest’ultima ora sono comunque sempre possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in città a causa di una voragine chiusa fino a cessate esigenze Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense perché è diretto a viale Isacco Newton a San Basilio ancora prudenza per un precedente incidente su via Fabriano vicino via Fiuminata dove letorna allentamento irregolare prestare attenzione su via Tiburtina perché si viaggia momentaneamente solo sulla corsia ...

