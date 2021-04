Sit-in delle donne per il consultorio di Pietralata, delegazione ricevuta dalla Asl Roma 2 (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – ‘Le magie della Asl Rm2. Smembrano il consultorio, ma dicono il consultorio c’è’. ‘Voi smembrate i consultori, noi li occupiamo’. Sono le parole scritte dalle attiviste del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e libere soggettività del Lazio sui cartelli appesi stamattina assieme a braccia, gambe e busto di un manichino femminile sulle ringhiere del consultorio di via di Pietralata 497, nel quartiere Tiburtino a Roma, durante il sit-in organizzato con Non Una Di Meno per dire no allo “smembramento del consultorio”, dove presto sorgerà una Casa della Salute, e per protestare contro la scelta di “trasformare quello di via Cambellotti in un centro vaccinale anti-Covid”. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – ‘Le magie della Asl Rm2. Smembrano il consultorio, ma dicono il consultorio c’è’. ‘Voi smembrate i consultori, noi li occupiamo’. Sono le parole scritte dalle attiviste del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e libere soggettività del Lazio sui cartelli appesi stamattina assieme a braccia, gambe e busto di un manichino femminile sulle ringhiere del consultorio di via di Pietralata 497, nel quartiere Tiburtino a Roma, durante il sit-in organizzato con Non Una Di Meno per dire no allo “smembramento del consultorio”, dove presto sorgerà una Casa della Salute, e per protestare contro la scelta di “trasformare quello di via Cambellotti in un centro vaccinale anti-Covid”.

Advertising

Emyli009 : RT @lvstnreality: tweet con “attori marvel a cui dovete tutti delle scuse” e poi di emily vancamp nemmeno traccia, it doesn’t sit right wit… - hollandscurls_ : RT @lvstnreality: tweet con “attori marvel a cui dovete tutti delle scuse” e poi di emily vancamp nemmeno traccia, it doesn’t sit right wit… - naomi13110 : RT @lvstnreality: tweet con “attori marvel a cui dovete tutti delle scuse” e poi di emily vancamp nemmeno traccia, it doesn’t sit right wit… - mainagioiahere : RT @lvstnreality: tweet con “attori marvel a cui dovete tutti delle scuse” e poi di emily vancamp nemmeno traccia, it doesn’t sit right wit… - castielstarks : RT @lvstnreality: tweet con “attori marvel a cui dovete tutti delle scuse” e poi di emily vancamp nemmeno traccia, it doesn’t sit right wit… -