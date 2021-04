Pioli: “Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo hanno problemi fisici. Li valuteremo domani” (Di martedì 20 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa delle condizioni fisiche dei suoi alla vigilia della gara contro il Sassuolo: problemi per domani? “Abbiamo dei problemi per Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Vediamo domani”. Che partita sarà domani?“Nel calcio italiano nessuno ti regala nulla. Il Sassuolo si sarà preparato nel miglior modo possibile, hanno avuto anche un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo”. Milan affaticato in queste ultime partite?“Non credo proprio, i dati non ci fanno preoccupare. Se pensiamo alla partita scorsa non siamo stati i migliori di sempre ma non dal punto di vista fisico. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa delle condizioni fisiche dei suoi alla vigilia della gara contro il Sassuolo:per? “Abbiamo deiperavuto tutti difficoltà ad allenarsi. Vediamo”. Che partita sarà?“Nel calcio italiano nessuno ti regala nulla. Il Sassuolo si sarà preparato nel miglior modo possibile,avuto anche un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo”. Milan affaticato in queste ultime partite?“Non credo proprio, i dati non ci fanno preoccupare. Se pensiamo alla partita scorsa non siamo stati i migliori di sempre ma non dal punto di vista fisico. ...

