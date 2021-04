Paura a Roma: furgone in sosta prende fuoco (Di martedì 20 aprile 2021) Paura a Roma dove questa mattina un furgone in sosta su viale Tiziano, all’altezza del civico 79, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale per garantire la sicurezza della circolazione e delle persone. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 9.30 e hanno danneggiato anche un’autovettura adiacente. Non ci sono feriti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021)dove questa mattina uninsu viale Tiziano, all’altezza del civico 79, ha preso. Sul posto sono intervenuti i Vigili dele gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale diCapitale per garantire la sicurezza della circolazione e delle persone. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 9.30 e hanno danneggiato anche un’autovettura adiacente. Non ci sono feriti. su Il Corriere della Città.

