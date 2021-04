No, le autopsie in Russia non hanno dimostrato che Sars-CoV-2 «non esiste come virus» (Di martedì 20 aprile 2021) Il 20 aprile la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un testo, condiviso anche su Facebook (qui e qui), in cui si legge che in Russia in seguito ad un’autopsia su un paziente deceduto per Covid-19 si sarebbe scoperto che Sars-CoV-2 «non esiste come virus». Si legge inoltre che «i medici in Russia hanno violato la legge dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che vieta l’autopsia di persone decedute per Covid-19 dopo un certo periodo di tempo. Questi medici hanno fatto una scoperta scientifica: non possiamo presumere che si tratti di un virus, ma di un batterio che causa la morte, che causa coaguli di sangue nelle vene e nei nervi, a seguito della quale il paziente muore a causa di questi ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 aprile 2021) Il 20 aprile la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un testo, condiviso anche su Facebook (qui e qui), in cui si legge che inin seguito ad un’autopsia su un paziente deceduto per Covid-19 si sarebbe scoperto che-CoV-2 «non». Si legge inoltre che «i medici inviolato la legge dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che vieta l’autopsia di persone decedute per Covid-19 dopo un certo periodo di tempo. Questi medicifatto una scoperta scientifica: non possiamo presumere che si tratti di un, ma di un batterio che causa la morte, che causa coaguli di sangue nelle vene e nei nervi, a seguito della quale il paziente muore a causa di questi ...

