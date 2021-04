Mads Mikkelsen su I Fantastici Quattro | Il mio provino fu umiliante

(Di martedì 20 aprile 2021)non ricorda con piacere ilfatto per i Inel 2005, film nel quale avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Mr. Fantastic. In occasione di un'intervista con Vulture,ha dichiarato tutto il suo disappunto nei confronti delfatto nel 2005 per interpretare il personaggio di Mr. Fantastic ne I, ruolo poi andato al suo amico Ioan Gruffudd. Riferendosi alsostenuto per interpretare Mr. Fantastic ne Iha raccontato: "Sono consapevole del fatto che i casting siano basati su una semplice impressione. Insomma, registi e ...

Forse non tutti ricorderanno di comefosse in lizza per interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic ne I Fantastici 4 , film del 2005 diretto da Tim Story e che, tra gli altri, vide anche Chris Evans nei panni della ...... alle ore 22.45, a "MovieMag" su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre): Enrico Vanzina racconta la grande commedia italiana di Steno, Federico Pontiggia intervistae Alberto ...Mads Mikkelsen non ricorda con piacere il provino fatto per i I Fantastici Quattro nel 2005, film nel quale avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Mr. Fantastic. In occasione di un'intervista con Vul ...Mads Mikkelsen ha ricordato la sua umiliante esperienza durante l'audizione de I Fantastici 4, film della Fox uscito nelle sale nel 2005.