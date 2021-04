Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 20 aprile 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 20 aprile 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 17, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 63 (80) 34 (69) 10 (65) 68 (57) 60 (54) Cagliari: 4 (88) 46 (86) 69 (71) 8 (47) 24 (43) Firenze: 24 (95) 52 (73) 20 (57) 55 (50) 34 (47) Genova: 83 (84) 9 (82) 12 (73) 61 (72) 5 (64) Milano: 64 (55) 16 (52) 5 (51) 71 (48) 19 (45) Napoli: 43 (73) 18 (72) 34 (68) 24 (64) 20 (50) Palermo: 80 (51) 2 (50) 53 (50) 88 (49) 73 (47) Roma: 35 (70) 19 (70) 57 (53) 88 (42) 3 (41) Torino: 77 (76) 49 (66) 16 (54) ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

L'ultima giornata di giochi in Italia, comprendendo il solo Dieci e, ha distribuito la ... Altro che: anche se il sei milionario manca ormai da troppo tempo Gli italiani però ...... cinema e musei; g) tutti i servizi e prodotti non soggetti al trattamento fiscale in tabaccheria (ad esempio: valori bollati, ricariche telefoniche, giornali,, gratta e vinci, ...Subito il jackpot, 139.900.00 euro. Come dire mettere a posto la propria vita ed anche quella di diverse generazioni. E' il montepremi ...Puntuale come ogni martedì tornano anche oggi le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto. Questi i numeri migliori da giocare ...