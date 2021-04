LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: Simon Yates tutto solo in testa alla corsa! – 18 alla fine (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Decisamente ottima la forma fisica di Yates, che ritroveremo tra due settimane al via del Giro d’Italia, il suo grande obiettivo stagionale. 15.08 Sale a 45? il gap tra Yates e il gruppo Sivakov-Carthy-Quintana. 15.06 Il vincitore della Vuelta 2018 continua a guadagnare, soprattutto in discesa. 15.02 Yates transita per primo al GPM del Kaunergrat-Piller Sattel con un vantaggio di 31? su Carthy, Sivakov e Quintana. 15.00 Il britannico del Team BikeExchange ha tutto un altro ritmo rispetto ai suoi contrattaccanti! Intanto Sivakov è stato ripreso da Quintana e Carthy. 14.59 Nulla da fare nemmeno per Sivakov! Un uomo solo al comando della corsa: Simon Yates! 14.58 Quintana e ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Decisamente ottima la forma fisica di, che ritroveremo tra due settimane al via del Giro d’Italia, il suo grande obiettivo stagionale. 15.08 Sale a 45? il gap trae il gruppo Sivakov-Carthy-Quintana. 15.06 Il vincitore della Vuelta 2018 continua a guadagnare, sopratin discesa. 15.02transita per primo al GPM del Kaunergrat-Piller Sattel con un vantaggio di 31? su Carthy, Sivakov e Quintana. 15.00 Il britannico del Team BikeExchange haun altro ritmo rispetto ai suoi contrattaccanti! Intanto Sivakov è stato ripreso da Quintana e Carthy. 14.59 Nulla da fare nemmeno per Sivakov! Un uomoal comando della corsa:! 14.58 Quintana e ...

L0VEUDIFFERENT : ci pensate mai a as i am live in tour? perché vive nella mia mente rent free proprio - ksm_live : ???? Oggi è su 'TOP TOUR' l'ultimo post SURF GENERATION KSM ?? - SpazioCiclismo : Oltre alla nostra consueta diretta testuale, puoi seguire con noi anche la video-cronaca della seconda tappa del… - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps seconda tappa in DIRETTA: sei al comando mancano 70 chilometri al traguardo - #seconda #tappa… - avonbusker : ma voi vi immaginate “deserve you” in live, al tour? Con i visuals dietro? Io mi sento male, mi viene da piangere -