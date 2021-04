(Di martedì 20 aprile 2021) Il giovane fidanzato di Vera Gemma,, nelle passate ore ha fatto molto parlare di sè per via di una stoccata inaspettata sferrata su Instagram nei confronti di un ex naufrago,. Il 22enne è diventato una vera star del reality anche per via della simpatia nei suoi confronti da parte della conduttrice Ilary... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Jeda provoca Akash Kumar sul colore degli occhi (ma poi cancella tutto) #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Jeda provoca

Blog Tivvù

Il modello, infatti, ladall'altra parte della barriera, lei risponde a tono: 'Non mi ... 'Non ti abbassare quei pantaloni perché scavalco e vengo di là!' In studio, il fidanzatoribadisce ...non sembra essere abituato al mondo della tv, ma ha voluto essere presente durante la prima puntata del reality per sostenere Vera Gemma. In una occasione ha storto il naso di fronte ad una ...Jeda provoca Akash Kumar sul colore degli occhi (ma poi cancella tutto): la frecciatina social che non è passata inosservata.