Isola dei famosi | Elisa Isoardi | le sue prime dichiarazioni

Elisa Isoardi è una delle naufraghe più amate di questa 15esima edizione dell'Isola dei famosi; il suo personaggio è stato sempre molto apprezzato da un vasto pubblico, sia per il suo approccio al gioco, sia per il suo vissuto emerso durante le dirette. Dopo un grave infortunio e il conseguente abbandono del reality, Elisa ha pubblicato un post social dove rassicura sulle sue condizioni di salute. Elisa Isoardi è tornata Articolo completo: dal blog SoloDonna

