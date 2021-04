Ingenuity Mars, il primo video dell’elicottero della Nasa in volo su Marte (Di martedì 20 aprile 2021) In questo video, catturato dal rover Perseverance della Nasa, l’elicottero Ingenuity Mars ha preso il volo diventando così il primo elicottero della storia a compiere un volo controllato e motorizzato su un altro pianeta. Credit: Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) In questo, catturato dal rover Perseverance, l’elicotteroha preso ildiventando così ilelicotterostoria a compiere uncontrollato e motorizzato su un altro pianeta. Credit:/JPL-Caltech/ASU/MSSS abr/trg su Il CorriereCittà.

