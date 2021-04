Effetto Covid sui ‘ritocchini’, in aumento quelli extralarge (Di martedì 20 aprile 2021) L’Effetto Covid si fa sentire anche sui ‘ritocchini’ estetici. Labbra a canotto e decolleté esplosivi ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. Isolamento sociale e mascherina hanno riacceso il desiderio del maxi ritocco. E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al chirurgo per interventi extralarge. “Dopo un anno di relazioni pubbliche ridotte all’osso a causa del Covid-19 si sta diffondendo la convinzione che nessuno ricordi più i nostri tratti somatici e la nostra silhouette, come se fossimo caduti in una sorta di oblio: per questo chi aveva già intenzione di ricorrere alla chirurgia per sentirsi giovane e bella adesso osa di più”, spiega Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) L’si fa sentire anche suiestetici. Labbra a canotto e decolleté esplosivi ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. Isolamento sociale e mascherina hanno riacceso il desiderio del maxi ritocco. E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al chirurgo per interventi. “Dopo un anno di relazioni pubbliche ridotte all’osso a causa del-19 si sta diffondendo la convinzione che nessuno ricordi più i nostri tratti somatici e la nostra silhouette, come se fossimo caduti in una sorta di oblio: per questo chi aveva già intenzione di ricorrere alla chirurgia per sentirsi giovane e bella adesso osa di più”, spiega Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ...

