Decreto Covid aprile, ecco le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - GUIDA PDF (Di martedì 20 aprile 2021) Le regole decise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 aprile 2021) Ledecise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il: dal ritorno ain presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici...

Advertising

Palazzo_Chigi : Per ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare la capacità di somministrazione sul territorio nazionale - come… - ottopagine : Covid-19, il decreto per le riaperture - laltra_opinione : #Covid, #riapertura: oggi il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più t… - infoitinterno : Draghi accelera, Recovery Plan e decreto Covid giovedì in Cdm - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Decreto Covid: le agevolazioni previste dagli emendamenti approvati: Una breve panoramica sulle decisioni ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Scuola, rientro in classe al 100% agita sindacati e Regioni: governo valuta deroghe ... domani o giovedì, dal consiglio dei ministri sul decreto. Al centro del dibattito la scuola: tra ... Alla domanda se dal Cts arriveranno integrazioni al protocollo di sicurezza anti - Covid nelle scuole,...

Covid: oggi riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini: 'Coprifuoco alle 23' Oggi il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il nuovo decreto che indicherà il calendario e le regole per le riaperture, con 11 regioni e le provincie di Trento e Bolzano che, dati alla mano, puntano alla zona gialla. Il governo conferma la road map ...

COVID: NUOVO DECRETO, arriva il CERTIFICATO per SPOSTARSI e tante altre novità. I Dettagli iLMeteo.it Decreto Covid aprile, ecco le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - GUIDA PDF Le regole decise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima ...

Riaperture: dal 26 aprile solo autocertificazione Si discute per scrivere il decreto che porta alle riaperture. Per spostarsi fra regioni potrebbe bastare un'autocertificazione. Dubbi sulla possibilità di aprire le scuole superiori al 100% ...

... domani o giovedì, dal consiglio dei ministri sul. Al centro del dibattito la scuola: tra ... Alla domanda se dal Cts arriveranno integrazioni al protocollo di sicurezza anti -nelle scuole,...Oggi il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il nuovoche indicherà il calendario e le regole per le riaperture, con 11 regioni e le provincie di Trento e Bolzano che, dati alla mano, puntano alla zona gialla. Il governo conferma la road map ...Le regole decise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima ...Si discute per scrivere il decreto che porta alle riaperture. Per spostarsi fra regioni potrebbe bastare un'autocertificazione. Dubbi sulla possibilità di aprire le scuole superiori al 100% ...