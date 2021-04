Armato di coltello | prese in ostaggio vigilante in Duomo | assolto

(Di martedì 20 aprile 2021) Milano - È statoperché "non imputabile" per "totale incapacità" di intendere e di volere al momento dei fatti Mahmoud Elhosary, 26enne egiziano che il 12 agosto scorso tenne incon ...

IL GIORNO

... 26enne egiziano che il 12 agosto scorso tenne in ostaggio con una serramanico un vigilante dentro il Duomo di Milano , causando momenti di tensione e panico, e fu arrestato per sequestro ...

Milano - È stato assolto perché «non imputabile» per «totale incapacità» di intendere e di volere al momento dei fatti Mahmoud Elhosary, 26enne egiziano che il 12 agosto scorso tenne in ostaggio con u ...