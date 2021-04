Andrea Bocelli per Verona For All | il progetto per una città inclusiva

(Di martedì 20 aprile 2021)perFor All, ilpromosso dal Sindaco di, Federico Sboarina, per il Comune di, in collaborazione con la Camera di Commercio, candidato a ricevere il finanziamento messo in palio da Volotea. L’obiettivo è quello di rendere accessibili 15 monumenti die della provincia scaligera a non vedenti e ipovedenti. Questi gli spazi coinvolti: Porta Nuova (), Porta Palio (), Balcone di Giulietta (), Arche scaligere (), Castello di Torri del Benaco e Limonaia (Torri del Benaco), Dogana e porticciolo di Lazise (Lazise), Monte Baldo (Malcesine), baito e giassara della Lessinia (Lessinia), La Spluga della Preta della Lessinia (Sant’Anna ...

e l'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti scendono in campo per sostenere la nostra città e il progetto pilota "Verona for all" , nell'ambito del concorso indetto da Volotea . Un'idea, ...Ha collaborato con grandi interpreti di fama internazionale come Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Carla Fracci,e con orchestre prestigiose come l'Orchestra del Teatro La Fenice, l'...Andrea Bocelli e l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti scendono in campo per sostenere la nostra città e il progetto pilota «Verona... Scopri di più ...Si chiama Verona For All il progetto promosso dal sindaco di Verona Federico Sboarina , in collaborazione con la Camera di Commercio, per rendere ...