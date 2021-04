Wta Stoccarda 2021, Bencic e Sakkari al secondo turno (Di lunedì 19 aprile 2021) Nessuna sorpresa nella prima giornata del WTA 500 di Stoccarda 2021, torneo indoor su terra battuta che vede tra le favorite alcune delle migliori giocatrici del mondo. I primi due match del tabellone principale hanno rispettato i pronostici della vigilia. Esordio con vittoria per Belinda Bencic, ottava testa di serie: la svizzera ha battuto con un netto 6-4 6-2 la qualificata Nastasja Mariana Schunk e ora attende al secondo turno la vincente del derby russo tra Alexandrova e Muchova. Ancora più prorompente il successo di Maria Sakkari, dato che la greca ha rifilato un doppio 6-2 alla wild card e giocatrice di casa Andrea Petkovic, ex top-10 ma ormai precipitata nei bassifondi delle classifiche mondiali. Nessun problema per l’ellenica, che conferma il buon momento di forma e al ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Nessuna sorpresa nella prima giornata del WTA 500 di, torneo indoor su terra battuta che vede tra le favorite alcune delle migliori giocatrici del mondo. I primi due match del tabellone principale hanno rispettato i pronostici della vigilia. Esordio con vittoria per Belinda, ottava testa di serie: la svizzera ha battuto con un netto 6-4 6-2 la qualificata Nastasja Mariana Schunk e ora attende alla vincente del derby russo tra Alexandrova e Muchova. Ancora più prorompente il successo di Maria, dato che la greca ha rifilato un doppio 6-2 alla wild card e giocatrice di casa Andrea Petkovic, ex top-10 ma ormai precipitata nei bassifondi delle classifiche mondiali. Nessun problema per l’ellenica, che conferma il buon momento di forma e al ...

