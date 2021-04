Superlega? No, ma è una sottrazione che moltiplicherà il valore del calcio (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Più spettacolo non significa più partite. È la nuova consapevolezza dei grandi del calcio. È quello che racconta la vicenda della Superlega, con i top club d’Europa (tra cui Juve, Inter e Milan) che vorrebbero staccarsi dalle competizioni Uefa per creare una loro Coppa, fatta solo di sfide tra squadre blasonate. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Più spettacolo non significa più partite. È la nuova consapevolezza dei grandi del calcio. È quello che racconta la vicenda della Superlega, con i top club d’Europa (tra cui Juve, Inter e Milan) che vorrebbero staccarsi dalle competizioni Uefa per creare una loro Coppa, fatta solo di sfide tra squadre blasonate.

