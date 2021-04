Superlega, le ragioni economiche dietro allo strappo dei club: le società devono evitare il fallimento e ora vogliono ricavi certi (Di lunedì 19 aprile 2021) evitare il fallimento, che con la crisi del Covid sta diventando una prospettiva concreta. Creare una nuova competizione, dove la sconfitta sportiva non sarà mai più una perdita economica. Le ragioni per cui i 12 club più ricchi d’Europa hanno deciso di creare la Superlega sono queste. Queste, insieme ad altri 3,5 miliardi di motivi: i soldi che i soci-fondatori riceverebbero subito, solo per il fatto di partecipare al torneo, garantiti da JP Morgan, una delle banche d’affari più facoltose al mondo, finanziatore di una manifestazione che promette di avere almeno 4 miliardi di fatturato e 5 miliardi di tifosi in giro per il pianeta (ma sarebbe meglio chiamarli consumatori). TORTA DA 4 MILIARDI DI EURO (PER POCHI ELETTI) – La Superlega si propone di sostituire la Champions League, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)il, che con la crisi del Covid sta diventando una prospettiva concreta. Creare una nuova competizione, dove la sconfitta sportiva non sarà mai più una perdita economica. Leper cui i 12più ricchi d’Europa hanno deciso di creare lasono queste. Queste, insieme ad altri 3,5 miliardi di motivi: i soldi che i soci-fondatori riceverebbero subito, solo per il fatto di partecipare al torneo, garantiti da JP Morgan, una delle banche d’affari più facoltose al mondo, finanziatore di una manifestazione che promette di avere almeno 4 miliardi di fatturato e 5 miliardi di tifosi in giro per il pianeta (ma sarebbe meglio chiamarli consumatori). TORTA DA 4 MILIARDI DI EURO (PER POCHI ELETTI) – Lasi propone di sostituire la Champions League, per ...

