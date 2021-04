Report Oms, l’email di Guerra a Speranza: “È con dispiacere che confermo la pubblicazione. Il rapporto farà danni” (Di lunedì 19 aprile 2021) “È con dispiacere personale che confermo la pubblicazione del rapporto (…) elaborato dall’ufficio di Venezia senza l’autorizzazione degli uffici centrali di Ginevra, che era stata negata venerdì e ribadita lunedì dopo mio intervento piuttosto pesante (…)”. Comincia così l’email datata 14 maggio 2020 con cui l’ex direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, informò il ministro della Salute Roberto Speranza e altri interlocutori della pubblicazione del dossier “An unprecedented challenge: Italy’s first response to Covid-19” elaborato dai ricercatori di Venezia dell’Oms guidati da Francesco Zambon e poi ritirato in 24 ore. La corrispondenza, di cui la trasmissione di Rai3 Report è venuta in possesso, sembra confermare che il ministro era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) “È conpersonale cheladel(…) elaborato dall’ufficio di Venezia senza l’autorizzazione degli uffici centrali di Ginevra, che era stata negata venerdì e ribadita lunedì dopo mio intervento piuttosto pesante (…)”. Comincia cosìdatata 14 maggio 2020 con cui l’ex direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri, informò il ministro della Salute Robertoe altri interlocutori delladel dossier “An unprecedented challenge: Italy’s first response to Covid-19” elaborato dai ricercatori di Venezia dell’Oms guidati da Francesco Zambon e poi ritirato in 24 ore. La corrispondenza, di cui la trasmissione di Rai3è venuta in possesso, sembra confermare che il ministro era ...

