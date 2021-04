Horizon Zero Dawn è gratis su PS4 e PS5 da domani (Di lunedì 19 aprile 2021) Sony renderà Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games gratuito per i proprietari di console PlayStation 4 e PlayStation 5 domani. Come parte dell'iniziativa Play at Home di Sony, il titolo first-party sarà disponibile per il download gratuito dalle ore 5:00 del mattino di martedì 20 aprile, e lo rimarrà fino alle ore 5:00 del 15 maggio. La versione gratuita è la Complete Edition di Horizon, che include l'espansione Frozen Wilds, vari pacchetti di armi e abiti, un art book digitale e un tema PS4. Come parte dell'iniziativa Play At Home, i proprietari di PS4 e PS5 possono attualmente riscattare una selezione di dieci giochi indie per PS4 e titoli PS VR. I giochi gratuiti sono: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Sony renderàdi Guerrilla Games gratuito per i proprietari di console PlayStation 4 e PlayStation 5. Come parte dell'iniziativa Play at Home di Sony, il titolo first-party sarà disponibile per il download gratuito dalle ore 5:00 del mattino di martedì 20 aprile, e lo rimarrà fino alle ore 5:00 del 15 maggio. La versione gratuita è la Complete Edition di, che include l'espansione Frozen Wilds, vari pacchetti di armi e abiti, un art book digitale e un tema PS4. Come parte dell'iniziativa Play At Home, i proprietari di PS4 e PS5 possono attualmente riscattare una selezione di dieci giochi indie per PS4 e titoli PS VR. I giochi gratuiti sono: Leggi altro...

