Fu la prima donna chirurgo in Russia, e medico ufficiale della famiglia reale. Salvò innumerevoli vite umane e fu anche poetessa e scrittrice. Più multitasking di così! (Di lunedì 19 aprile 2021) Era nata con il titolo di principessa grazie alla sua discendenza reale. Ma Vera Gedroits, alle lussuose sale del Palazzo preferiva gli ospedali da campo della Croce Rossa allestiti nei teatri di battaglia di violenti scontri bellici, dove prestava servizio come medico chirurgo. Google le dedica il doodle di oggi (sotto), in occasione dei 151 anni dalla sua nascita.

