Con il decreto sulle riaperture lo smart working prorogato fino a settembre (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo stato di emergenza causato dalla pandemia Covid in Italia sarà prorogato fino al 31 luglio. Nel decreto sulle riaperture del 26 aprile sarà contenuto anche questo provvedimento che, tra le altre cose, andrà a impattare sulla possibilità di continuare a fare smart working in Italia. La normativa attuale sul lavoro agile in emergenza, infatti, sarebbe dovuta scadere con il finire di aprile ma l'intenzione ora sarebbe di estenderla fino a fine settembre, ovvero per tutto il periodo delle vaccinazioni. L'estensione del lavoro agile semplificato fino al 30 settembre sarà quindi presente nel decreto riaperture e annullerà quanto stabilito dal dl del 22 marzo, che limitava ...

