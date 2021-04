Carnevali su Locatelli: “Nessuna intesa con la Juve. Ha richieste anche all’estero” (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Radio Rai sul futuro del centrocampista Locatelli e anche del tecnico Roberto De Zerbi: “Se c’è già un accordo con la Juve per Locatelli? Assolutamente no, non c’è Nessuna intesa. Locatelli per noi è importantissimo, ha richieste sia in Italia che all’estero, soprattutto. Aspettiamo, perché se va avanti questo progetto vuol dire che le big incasseranno più soldi e ci rifaremo sulle grandi. Andremo a recuperare tutto il tempo che ci hanno fatto perdere con discussioni sul nulla. Mi dispiace anche per il presidente della Lega Serie A Dal Pino che è stato sfiduciato ma è una persona seria che ha svolto un grande lavoro”. Su De Zerbi: “Non ho dubbi che ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ad del Sassuolo Giovanniha parlato a Radio Rai sul futuro del centrocampistadel tecnico Roberto De Zerbi: “Se c’è già un accordo con laper? Assolutamente no, non c’èper noi è importantissimo, hasia in Italia che, soprattutto. Aspettiamo, perché se va avanti questo progetto vuol dire che le big incasseranno più soldi e ci rifaremo sulle grandi. Andremo a recuperare tutto il tempo che ci hanno fatto perdere con discussioni sul nulla. Mi dispiaceper il presidente della Lega Serie A Dal Pino che è stato sfiduciato ma è una persona seria che ha svolto un grande lavoro”. Su De Zerbi: “Non ho dubbi che ...

