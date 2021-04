Benevento, i Carabinieri in aiuto agli anziani per iscriversi alla campagna vaccinale (Di lunedì 19 aprile 2021) Benevento: I Carabinieri hanno istituito uno sportello per aiutare gli anziani privi di pc e altri strumenti per registrarsi alla piattaforma della Regione Campania per l’adesione alla campagna vaccinale. Ecco come fare. Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento vuole rendere noto a quante persone ultrasettantenni che hanno minore facilità nell’utilizzo di internet o privi di Leggi su 2anews (Di lunedì 19 aprile 2021): Ihanno istituito uno sportello per aiutare gliprivi di pc e altri strumenti per registrarsipiattaforma della Regione Campania per l’adesione. Ecco come fare. Il Comando Provincialedivuole rendere noto a quante persone ultrasettantenni che hanno minore facilità nell’utilizzo di internet o privi di

