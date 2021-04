VIDEO Milan-Genoa 2-1 | highlights e sintesi Un autogol di Scamacca decide la sfida di San Siro

(Di domenica 18 aprile 2021) E’ terminata sullo score di 2-1 latra, valida per la 21ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Gli uomini di Stefano Pioli si sono imposti grazie alla rete di Ante Rebic e all’di. Inutile la realizzazione, quindi, di Destro della compagine rossoblu. Con questo risultato, i rossoneri sono in seconda posizione con 66 punti a -8 dall’Inter, ma con una partita in più, mentre ilè 14° (32 punti). Di seguito gli: GLIDI2-11-0: IL GOL DI ANTE REBIC1-1: IL PAREGGIO DI DESTRO2-1: ...

Meraviglioso il gol di Ante Rebic con cui il Milan si è portato in vantaggio sul Genoa al 13esimo del primo tempo: un sinistro violento e di prima intenzione. Il croato, già autore del gol sblocca - partita contro il Parma, torna in rete con un ... Milan e Genoa si sfidano nel lunch match di domenica 18 aprile, valido per la 31^ giornata di Serie A, allo stadio "San Siro". Il Milan vince 2-1 fuori casa col Genoa e agguanta tre punti fondamentali nella volata Champions, gol di Rebic e autorete Scamacca.