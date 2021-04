Superlega, Dazn: “Nessun interesse o discussione” (Di domenica 18 aprile 2021) Dazn è intervenuta in prima persona per precisare che né l’azienda né il patron Lev Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una Superlega. Dopo che l’azienda aveva vinto il bando per l’assegnazione dei prossimi diritti dei campionati di Italia, Francia e Spagna, si era ventilata questa mattina una manovra per cui adesso ambisse ad trattare con Sky per quelli di Premier e Bundesliga per poter progettare una sorta di Superlega chiusa. L’azienda ha invece precisato che Nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo. “L’obiettivo di Dazn è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. A questo riguardo, a differenza di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021)è intervenuta in prima persona per precisare che né l’azienda né il patron Lev Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una. Dopo che l’azienda aveva vinto il bando per l’assegnazione dei prossimi diritti dei campionati di Italia, Francia e Spagna, si era ventilata questa mattina una manovra per cui adesso ambisse ad trattare con Sky per quelli di Premier e Bundesliga per poter progettare una sorta dichiusa. L’azienda ha invece precisato chea conversazione in questa direzione ha avuto luogo. “L’obiettivo diè quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. A questo riguardo, a differenza di ...

