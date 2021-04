Masters 1000 Montecarlo 2021, Tsitsipas: “Settimana migliore della mia vita” (Di domenica 18 aprile 2021) “Settimana incredibile a Montecarlo, non riesco a descrivere precisamente le mie emozioni. Attualmente sono sovrastato dai miei sentimenti positivi. Entrambi abbiamo meritato di arrivare in finale, splendida partita, peccato non potesse partecipare il pubblico. Questa è certamente la migliore Settimana della mia vita, fin qui. Sapevo che Rublev fosse un avversario difficile da affrontare, lo avevo sfidato in passato. Riusciamo a tirar fuori il meglio l’uno dall’altro, sono orgoglioso del modo in cui sono riuscito a stare in campo oggi. La stagione sulla terra non poteva iniziare meglio, ho vinto il mio primo Masters 1000, proprio qui a Montecarlo“. Queste sono le dichiarazioni di un emozionato Stefanos Tsitsipas, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “incredibile a, non riesco a descrivere precisamente le mie emozioni. Attualmente sono sovrastato dai miei sentimenti positivi. Entrambi abbiamo meritato di arrivare in finale, splendida partita, peccato non potesse partecipare il pubblico. Questa è certamente lamia, fin qui. Sapevo che Rublev fosse un avversario difficile da affrontare, lo avevo sfidato in passato. Riusciamo a tirar fuori il meglio l’uno dall’altro, sono orgoglioso del modo in cui sono riuscito a stare in campo oggi. La stagione sulla terra non poteva iniziare meglio, ho vinto il mio primo, proprio qui a“. Queste sono le dichiarazioni di un emozionato Stefanos, ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Montecarlo: Tsitsipas, prima gioia 1000, Rublev annichilito Tsitsipas festeggia, Rublev deve accontentarsi della soddisfazione di aver battuto il suo idolo Rafa Nadal ai quarti di finale. Tra il filosofo greco e il boxeur russo ha vinto il primo. Che ...

LIVE Tsitsipas - Rublev, Atp Montecarlo: finale in DIRETTA CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE (4) STEFANOS TSITSIPAS - (6) ANDREY RUBLEV, Court Rainier III ore 14.30 Finale Atp Masters 1000 Montecarlo 2021 (terra battuta) Tsitsipas sfida Rublev nella finale dell'Atp Montecarlo 2021 Il nativo di Atene (testa di serie n°4), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto ...

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi delle semifinali di singolare e doppio LiveTennis.it Highlights Tsitsipas-Rublev 6-3, 6-3: finale Masters 1000 Montecarlo 2021 Il video dei migliori momenti della finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021, con Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev protagonisti. Trionfo all’ultimo atto del torneo monegasco per il greco, il quale ...

Tsitsipas conquista il suo primo Masters 1000 Al terzo tentativo Stefanos Tsitsipas (ATP 5) è finalmente riuscito a conquistare il suo primo Masters 1000. Il 22enne greco si è imposto a Monte Carlo grazie al successo in finale su Andrey Rublev (8 ...

