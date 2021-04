Le notizie del giorno, sospetti sul focolaio della Nazionale. La rescissione di Dzeko e Gasperini sul controllo anti-doping (Di domenica 18 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno sul mondo del calcio che riguardano il campionato italiano ed estero. Al ritorno dalla doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania è scoppiato un focolaio in Nazionale, sono risultati positivi al Coronavirus membri dello staff e calciatori. Il sito Dagospia ha lanciato accuse sul comportamento degli azzurri. “Come nasce il focolaio azzurro? Cosa è successo nella doppia trasferta in Bulgaria e Lituania? Nel giro di una settimana una quindicina di uomini della Nazionale sono stati aggrediti dal virus. Non solo Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu, Cragno, Bernardeschi e Pessina, sono stati infettati diversi collaboratori del ct (tra cui De Rossi finito allo Spallanzani) e due dirigenti federali, i primi ad essere contagiati. Vista la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 aprile 2021) Tutte ledelsul mondo del calcio che riguardano il campionato italiano ed estero. Al ritorno dalla doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania è scoppiato unin, sono risultati positivi al Coronavirus membri dello staff e calciatori. Il sito Dagospia ha lanciato accuse sul comportamento degli azzurri. “Come nasce ilazzurro? Cosa è successo nella doppia trasferta in Bulgaria e Lituania? Nel giro di una settimana una quindicina di uominisono stati aggrediti dal virus. Non solo Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu, Cragno, Bernardeschi e Pessina, sono stati infettati diversi collaboratori del ct (tra cui De Rossi finito allo Spallanzani) e due dirigenti federali, i primi ad essere contagiati. Vista la ...

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Scuola, Miozzo: 'Test e lezioni all'aperto, ma turni solo dove serve' Dopo l'annuncio del premier Draghi ha festeggiato? 'Posso citare gran parte del comitato tecnico... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Calcetto, così torneremo a giocare: niente doccia, spogliatoi chiusi, mascherine fino a inizio partita La data chiave è il 26 aprile, quando vanno verranno ripristinate le zone gialle e parola del Presidente del Consiglio, Mario Draghi: 'investiremo sugli spazi aperti'. Di fatto il via libera allo sport. Anche quello di contatto. La road map è stata tracciata. Il Dipartimento dello Sport insieme alla ...

Le notizie del 17 aprile sul Coronavirus Fanpage.it Mulas: «Troppo silenzio sui vaccini, serve rispetto» Dura presa di posizione del sindaco nei confronti dell’Ats e della Regione Pronta la macchina organizzativa locale, ma per ora l’hub resta chiuso ...

Funerale Principe Filippo, l’assenza di Meghan Markle La duchessa di Sussex, Meghan Markle, non ha potuto recarsi a Londra per il funerale del principe Filippo ma ha seguito le esequie dalla California.

