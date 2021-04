“La storia siamo noi” e la curiosa querelle sui diritti del programma Rai (Di domenica 18 aprile 2021) Molti lettori mi chiedono di tornare sulla curiosa querelle che riguarda i (presunti) diritti relativi ad un vecchio programma RAI, “La storia siamo noi”. Secondo alcuni, la RAI – durante la mia gestione come capo azienda e nel quadro degli importanti eventi per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia – avrebbe ceduto dei diritti relativi a quel programma e che ora vorrebbe/dovrebbe riacquistare. In realtà la RAI, né ora né allora, ha ceduto alcunché ma ha solo riconosciuto all’autore i diritti sui testi a suo tempo ideati atteso che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera nel complesso spetta sempre e comunque alla RAI stessa che è l’unica che può autorizzare la diffusione. Quindi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Molti lettori mi chiedono di tornare sullache riguarda i (presunti)relativi ad un vecchioRAI, “Lanoi”. Secondo alcuni, la RAI – durante la mia gestione come capo azienda e nel quadro degli importanti eventi per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia – avrebbe ceduto deirelativi a quele che ora vorrebbe/dovrebbe riacquistare. In realtà la RAI, né ora né allora, ha ceduto alcunché ma ha solo riconosciuto all’autore isui testi a suo tempo ideati atteso che la titolarità deidi utilizzazione economica dell’opera nel complesso spetta sempre e comunque alla RAI stessa che è l’unica che può autorizzare la diffusione. Quindi ...

Advertising

FiorellaMannoia : La storia siamo noi. Abbiamo il dovere di sapere. - Giacapiana : @gigiodonna1 @simonkjaer1989 Firma che ci si siamo rotti il cazzo di sta storia - TortoricAurelio : RT @TortoricAurelio: Solo il nostro paese potrebbe staccarsi da tutti i lacci e lacciuoli europei, non abbiamo bisogno di una moneta comune… - TortoricAurelio : Solo il nostro paese potrebbe staccarsi da tutti i lacci e lacciuoli europei, non abbiamo bisogno di una moneta com… - parlo_da : 'Non stiamo li a fare polemiche dopo -

Ultime Notizie dalla rete : storia siamo Cara Annalisa Chirico, noi europei siamo figli di milioni di menti e pigmenti ... forse non ci crederai, ma la storia di Europa è una storia di migrazioni e mescolanze) noi eravamo ... siamo europei eccome. Come erano europei a loro insaputa quelli che c'erano prima, e prima prima (...

Diretta/ Lazio Benevento (risultato 2 - 0) streaming video tv: doppio Immobile! ...che questo è solamente il secondo anno della formazione campana in Serie A nella sua storia. ... si gioca alle ore 15:00 di domenica 18 aprile : siamo alla 31giornata di Serie A 2020 - 2021 , e si ...

"La storia siamo noi" e la curiosa querelle sui diritti del programma Rai LA NOTIZIA Palermo, giunta a pezzi. Orlando: «Assessori Iv lascino o li rimuovo» PALERMO - «La proposta che arriva da Italia Viva di azzerare la giunta comunale e seguire il modello del governo nazionale Draghi con l’apertura alla Lega è irricevibile per la storia di questa città ...

Le regine dimenticate di Internet Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, ma anche Steve Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk: tutti uomini. Possibile che il mondo della tecnologia sia delclinato solo al maschile? Intervista a Claire Evans ...

... forse non ci crederai, ma ladi Europa è unadi migrazioni e mescolanze) noi eravamo ...europei eccome. Come erano europei a loro insaputa quelli che c'erano prima, e prima prima (......che questo è solamente il secondo anno della formazione campana in Serie A nella sua. ... si gioca alle ore 15:00 di domenica 18 aprile :alla 31giornata di Serie A 2020 - 2021 , e si ...PALERMO - «La proposta che arriva da Italia Viva di azzerare la giunta comunale e seguire il modello del governo nazionale Draghi con l’apertura alla Lega è irricevibile per la storia di questa città ...Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, ma anche Steve Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk: tutti uomini. Possibile che il mondo della tecnologia sia delclinato solo al maschile? Intervista a Claire Evans ...