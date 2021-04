Joao Pedro abbraccia Kurtic in lacrime dopo la sfida salvezza tra Cagliari e Parma (Di domenica 18 aprile 2021) La bellezza dello sport racchiusa nella gesta e nei gesti dei suoi protagonisti. Sta tutta l . In molti, per questioni anagrafiche, non conoscono Carlo Parola , eppure gli amanti e i collezionisti ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 18 aprile 2021) La bellezza dello sport racchiusa nella gesta e nei gesti dei suoi protagonisti. Sta tutta l . In molti, per questioni anagrafiche, non conoscono Carlo Parola , eppure gli amanti e i collezionisti ...

Advertising

PaoloCond : Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - DiMarzio : #SerieA | Un'immagine profonda che racchiude tutto quello che è stato questo #CagliariParma - fanpage : Joao Pedro consola Kurtic in lacrime dopo #CagliariParma, un'immagine emozionante - GioTontodonati : RT @Corriere: Kurtic piange disperato, Joao Pedro lo consola: la lezione di sport di Cagliari-Parma - diegocecati : RT @PaoloCond: Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi -