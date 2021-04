(Di domenica 18 aprile 2021) Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo visto un uccello appollaiato su un filo elettrico. Però, non abbiamo mai pensato al fatto checome quello, se non a norma, potrebbero causare la ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network I cavi uccidono troppi uccelli, e la 'Enel' spagnola finisce sotto processo… -

Ultime Notizie dalla rete : cavi uccidono

PisaToday

... accusata proprio della morte di centinaia di uccelli rimasti fulminati su tralicci eaerei. ... Nonostante le scariche elettriche chegli uccelli siano un problema mondiale, Pelegrín ...... con le scatole dei condizionatori o delle caldaie installate, ielettrici e qualche materiale ... infatti i rifiuti e i loro liquamigli alberi e poi durante le piogge si appesantiscono ...Secondo un nuovo studio, un primate che veniva identificato come il 'Ragazzo della Gran Dolina' era, in realtà, una bambina.MALBORGHETTO (UDINE) - Due persone sono morte stamani in Friuli, travolte da una valanga. La slavina si è staccata dallo Jóf Fuart tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine), a una quota di circ ...