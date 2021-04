CIV 2021, subito una vittoria in Moto3 per la VR46 di Valentino Rossi. Domina Elia Bartolini (Di domenica 18 aprile 2021) Inizia con una vittoria il CIV Moto3 per il Team Bardahl VR46 Riders Academy grazie al trionfo di Elia Bartolini sul circuito del Mugello. Bella rimonta per Alberto Surra che chiude in quinta piazza. Bartolini, partito dalla seconda casella della griglia, si è messo praticamente subito in testa imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Il pilota del Team Bardahl VR46 Riders Academy ha tagliato il traguardo in prima posizione con oltre due secondi di vantaggio sugli inseguitori. Protagonista di una grande rimonta Alberto Surra. Scattato dalla pole, scivola durante il primo giro per poi ripartire e rendersi autore di un passo di gara che gli permette di rimontare dall’ultima alla quinta posizione. Comprensibilmente soddisfatto il team manager ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Inizia con unail CIVper il Team BardahlRiders Academy grazie al trionfo disul circuito del Mugello. Bella rimonta per Alberto Surra che chiude in quinta piazza., partito dalla seconda casella della griglia, si è messo praticamentein testa imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Il pilota del Team BardahlRiders Academy ha tagliato il traguardo in prima posizione con oltre due secondi di vantaggio sugli inseguitori. Protagonista di una grande rimonta Alberto Surra. Scattato dalla pole, scivola durante il primo giro per poi ripartire e rendersi autore di un passo di gara che gli permette di rimontare dall’ultima alla quinta posizione. Comprensibilmente soddisfatto il team manager ...

