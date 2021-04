Una Vita, anticipazioni 18 aprile: Mendez sospetta chi potrebbe aver investito Felipe (Di sabato 17 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 18 aprile: ecco come si concluderà la settimana con la telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 18 aprile: Felipe è grave in ospedale. Mendez ha già dei sospetti C’è ansia per Felipe. Ovviamente le più preoccupate continuano ad essere Marcia e Genoveva (che poco prima aveva litigato con lui, perché si è resa conto che lui ama ancora la sua ex cameriera). Il Commissario Aurelio Mendez inizia già sospettare chi potrebbe essere stato ad investire con l’auto l’Alvarez Hermoso. Camino sempre più a terra per Maite La giovane Pasamar è disperata perché Maite ha deciso di non darle più lezioni di pittura e adesso la ignora. Che cosa ci sarà sotto? Sarà una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 17 aprile 2021) Una18: ecco come si concluderà la settimana con la telenovela spagnola. Una18è grave in ospedale.ha già dei sospetti C’è ansia per. Ovviamente le più preoccupate continuano ad essere Marcia e Genoveva (che poco prima aveva litigato con lui, perché si è resa conto che lui ama ancora la sua ex cameriera). Il Commissario Aurelioinizia giàre chiessere stato ad investire con l’auto l’Alvarez Hermoso. Camino sempre più a terra per Maite La giovane Pasamar è disperata perché Maite ha deciso di non darle più lezioni di pittura e adesso la ignora. Che cosa ci sarà sotto? Sarà una ...

Advertising

RobertoBurioni : Adesso che riaprono qualcosa godiamoci la vita con giudizio e con tutte le precauzioni. Io voglio tornare nei musei… - Ettore_Rosato : Oggi,con la firma del ministro sul decreto di nomina dei commissari,prende vita una parte del nostro #PianoShock:50… - SeaWatchItaly : Ancora una volta nel Mediterraneo svuotato dalle navi di salvataggio le persone perdono la vita. Sono almeno 21 gl… - giomet77 : @albertoinfelise Ma no dai. Abbiamo il culo al caldo e viviamo in una bolla. Ci piace tutto chiuso perché non abbia… - Stella_Bipolare : @femme3000 Io litigo con quelli che non hanno animali perché non tollerano gli animali degli altri e con quelli che… -