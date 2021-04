Tuchel: “Vittoria meritata contro la migliore squadra e allenatore d’Europa” (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa dopo la Vittoria sul Manchester City nella semifinale della FA Cup. Queste le parole del tedesco: “Se giochi contro Guardiola sai di avere a che fare con il livello più alto in Europa, lo dimostrano le sue esperienze al Barcellona o al Bayern, ma anche qui al City. Il nostro obiettivo era annullare il gap con loro per novanta minuti: sono molto contento della prestazione della squadra perché abbiamo giocato con grande coraggio. Abbiamo meritato la Vittoria, contro il miglior allenatore e migliore squadra d’Europa”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha parlato in conferenza stampa dopo lasul Manchester City nella semifinale della FA Cup. Queste le parole del tedesco: “Se giochiGuardiola sai di avere a che fare con il livello più alto in Europa, lo dimostrano le sue esperienze al Barcellona o al Bayern, ma anche qui al City. Il nostro obiettivo era annullare il gap con loro per novanta minuti: sono molto contento della prestazione dellaperché abbiamo giocato con grande coraggio. Abbiamo meritato lail miglior”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

