Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Alle 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena Sassuolo-Fiorentina, terzo dei quattro anticipi del sabato, valido per la 31a giornata di Serie A 2020-21. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cacares; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

