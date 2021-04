Riaperture, Salvini: “Ora cancellare il coprifuoco delle 22” (Di sabato 17 aprile 2021) Riaperture? Il prossimo obiettivo della Lega resta quello di cancellare il coprifuoco alle 22 e di anticipare l’apertura dei locali anche al chiuso. A dirlo sui canali social è il leader della Lega Matteo Salvini. “Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto entro aprile. Fatto. Prossimi obiettivi: anticipare Riaperture al chiuso e cancellare il coprifuoco delle 22. Avanti, non si molla”, scrive. Le Riaperture, spiegava ieri Salvini dopo l’annuncio di Draghi in conferenza stampa, “non sono vittorie della Lega, ma del buonsenso”. Del resto “erano richieste dei sindaci e dei governatori di tutti i partiti”. E dunque ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021)? Il prossimo obiettivo della Lega resta quello diilalle 22 e di anticipare l’apertura dei locali anche al chiuso. A dirlo sui canali social è il leader della Lega Matteo. “Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto entro aprile. Fatto. Prossimi obiettivi: anticipareal chiuso eil22. Avanti, non si molla”, scrive. Le, spiegava ieridopo l’annuncio di Draghi in conferenza stampa, “non sono vittorie della Lega, ma del buonsenso”. Del resto “erano richieste dei sindaci e dei governatori di tutti i partiti”. E dunque ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Riaperture, Tomaso Montanari: 'Salvini dice il 26 aprile come la Liberazione? Il paragone non è appropr… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - LegaSalvini : COSÌ ROBERTO SPERANZA SI È DOVUTO ARRENDERE SULLE RIAPERTURE E LA ZONA GIALLA - giuliogaia : @Adri19510 Salvini sino ad ora aveva ricevuto solo pernacchie dai tarati psicopatici che governano la sanità in Ita… - Pande_Monio : #salvini e #meloni due politicanti inadeguati ed ignoranti. Feccia e flagello del paese #17aprile @LegaSalvini… -