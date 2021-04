Paolo Bonolis parla di Ciao Darwin e tira una frecciatina a Mediaset: “Quante volte lo hanno replicato? Direi troppe” (Di sabato 17 aprile 2021) Paolo Bonolis, durante un’intervista per Tiscali, ha parlato di Ciao Darwin ed ha risposto alla domanda provocatoria “..a volte è sembrato che lo facessi con qualche senso di colpa, è vero?“. “Non mi sono mai vergognato di fare un prodotto come Ciao Darwin anche perché l’ho scritto: e che sono scemo?”. Aggiungendo poco dopo: “L’ho anche venduto ed ha stra-funzionato non solo quando è andato in onda ma anche quando lo hanno replicato, e replicato, e replicato e replicato. Quante volte? Direi troppe. Non mi sono mai pentito di averlo fatto e anzi mi sono molto divertito. Soprattutto nel leggere quelli ... Leggi su biccy (Di sabato 17 aprile 2021), durante un’intervista per Tiscali, hato died ha risposto alla domanda provocatoria “..aè sembrato che lo facessi con qualche senso di colpa, è vero?“. “Non mi sono mai vergognato di fare un prodotto comeanche perché l’ho scritto: e che sono scemo?”. Aggiungendo poco dopo: “L’ho anche venduto ed ha stra-funzionato non solo quando è andato in onda ma anche quando lo, e, e. Non mi sono mai pentito di averlo fatto e anzi mi sono molto divertito. Soprattutto nel leggere quelli ...

