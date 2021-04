Open Arms, Salvini rinviato a giudizio a Palermo (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo (ITALPRESS) – Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso dei 147 migranti a bordo della Ong catalana ai quali l’allora ministro dell’Interno negò per giorni un porto sicuro sulle coste italiane. L’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. Il senatore dovrà dunque essere processato, la prima udienza è fissata per il 15 settembre presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo.“”La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021)(ITALPRESS) – Matteoè statoper il caso. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso dei 147 migranti a bordo della Ong catalana ai quali l’allora ministro dell’Interno negò per giorni un porto sicuro sulle coste italiane. L’avvocato di, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. Il senatore dovrà dunque essere processato, la prima udienza è fissata per il 15 settembre presso la seconda sezione penale del Tribunale di.“”La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo ...

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - franca_fm : RT @borghi_claudio: Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open Arm… - manuscod : RT @borghi_claudio: Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open Arm… -