“Non si deve permettere”: l’ultimo attacco a Ronaldo (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telembordia, ha criticato duramente Cristiano Ronaldo con un tweet Dopo le vittorie contro Napoli e Genoa, è ritornato un po’ il sereno in casa Juve. La squadra di Pirlo è stata molto criticata dopo l’eliminazione dalla Champions patita ad opera del Porto e gli scarsi risultati ottenuti in campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telembordia, ha criticato duramente Cristianocon un tweet Dopo le vittorie contro Napoli e Genoa, è ritornato un po’ il sereno in casa Juve. La squadra di Pirlo è stata molto criticata dopo l’eliminazione dalla Champions patita ad opera del Porto e gli scarsi risultati ottenuti in campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CottarelliCPI : Gassman vs Ruggeri. Artisticamente mi piacciono molto entrambi, ma sulla polemica sto con Gassman. Questo è il paes… - TeresaBellanova : Un abbraccio e la solidarietà mia e di @ItaliaViva a @PieroSansonetti e a @ilriformista per le querele e le azioni… - orsoIina : cancro: -quando deve fare confronti con qualcuno -quando qualcuno rovina i suoi piani -quando non ottiene riconos… - MarcoFoletto1 : RT @GAngrilli: #speranza non si deve dimettere. Si deve COSTITUIRE. ???????????????????? - Diamonds97__ : Rosa deve ancora parlare e già vi lamentate ??. Però non vi accanite a prescindere no no #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Non deve Suolo pubblico solo se antifascisti, Tar Sicilia: "Lede la Costituzione" ...che stabilisce che chiunque chieda la concessione di spazi pubblici deve sottoscrivere una dichiarazione di anti fascismo". Una proposta, chiarisce il sindaco Giacomo Tranchida, che arriva "non dalla ...

Open Arms, Salvini a processo. Meloni: "Scioccante", Tajani: "Perché solo lui?" ...Salvini è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms visto che si è trattato di una decisione condivisa da più ministri del governo Conte1? Per noi la legge deve essere uguale per tutti e non ...

Cashback: «Ecco perché non deve essere cancellato» Corriere della Sera Quando finisce il campionato di serie B? Probabile sosta il Primo maggio, slitta la chiusura. Domani l’assemblea di B deciderà: ipotesi finire la stagione regolare il 10 o l’11 ...

Flavio Insinna in piazza con i «bauli dello spettacolo»: «Pronto a tassarmi per solidarietà» Il conduttore e attore alla protesta in piazza del Popolo: «Deve nascere un senso di comunità, dove il problema di uno diventa il problema di tutti. Questo Paese non ha il coraggio di fare qualcosa» ...

...che stabilisce che chiunque chieda la concessione di spazi pubblicisottoscrivere una dichiarazione di anti fascismo". Una proposta, chiarisce il sindaco Giacomo Tranchida, che arriva "dalla ......Salvini è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms visto che si è trattato di una decisione condivisa da più ministri del governo Conte1? Per noi la leggeessere uguale per tutti e...Probabile sosta il Primo maggio, slitta la chiusura. Domani l’assemblea di B deciderà: ipotesi finire la stagione regolare il 10 o l’11 ...Il conduttore e attore alla protesta in piazza del Popolo: «Deve nascere un senso di comunità, dove il problema di uno diventa il problema di tutti. Questo Paese non ha il coraggio di fare qualcosa» ...