Minnesota, sesta notte di proteste dopo la morte di Daunte Wright (Di sabato 17 aprile 2021) sesta notte di proteste davanti alla stazione di polizia di Brooklyn Center, in Minnesota, dopo la morte di Daunte Wright, il giovane nero ucciso da una poliziotta che, secondo le ricostruzini, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021)didavanti alla stazione di polizia di Brooklyn Center, inladi, il giovane nero ucciso da una poliziotta che, secondo le ricostruzini, ...

Advertising

verd44766903 : RT @CanapaNetwork: Un disegno di legge per legalizzare la marijuana in Minnesota sta attraversando un accurato processo di controllo, ... h… - CanapaNetwork : Un disegno di legge per legalizzare la marijuana in Minnesota sta attraversando un accurato processo di controllo,… -