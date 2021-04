La maitresse de ballet Antonella Iannone ospite stasera di “In palcoscenico con…” (Di sabato 17 aprile 2021) di Olga Chieffi Danza e poesia: due arti da sempre sorelle. Ritmo e parole. La riflessione sull’arte, diventerà, questa sera alle ore 19, protagonista del contenitore virtuale del sabato di “Le Cronache”, in diretta sui social del quotidiano, con la maitresse de ballet Antonella Iannone, discorso d’amore e ricerca: ballare, così come fare poesia e come vivere, è interpretare, prendere posizione, conquistare una forma, cercare il segreto umano e divino del ritmo. Antonella Iannone, direttrice dell’omonima Scuola di Danza e presidente dell’Associazione Campania Danza, è da anni impegnata nella promozione dell’arte coreutica. Nella scuola da lei diretta si sono formati danzatori, danzatrici, insegnanti e coreografi che hanno intrapreso la carriera professionistica. Nel 1989 ha dato vita a ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 aprile 2021) di Olga Chieffi Danza e poesia: due arti da sempre sorelle. Ritmo e parole. La riflessione sull’arte, diventerà, questa sera alle ore 19, protagonista del contenitore virtuale del sabato di “Le Cronache”, in diretta sui social del quotidiano, con lade, discorso d’amore e ricerca: ballare, così come fare poesia e come vivere, è interpretare, prendere posizione, conquistare una forma, cercare il segreto umano e divino del ritmo., direttrice dell’omonima Scuola di Danza e presidente dell’Associazione Campania Danza, è da anni impegnata nella promozione dell’arte coreutica. Nella scuola da lei diretta si sono formati danzatori, danzatrici, insegnanti e coreografi che hanno intrapreso la carriera professionistica. Nel 1989 ha dato vita a ...

