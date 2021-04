“Hai detto cogl***e?” Flavio Insinna su tutte le furie all’Eredità: non aveva mai reagito così contro un concorrente. Cos’è successo (Di sabato 17 aprile 2021) Al game show di RaiUno l’Eredità, condotto da Flavio Insinna, capitano spesso gaffe e scivoloni che lasciano il pubblico di stucco; durante la scorsa puntata l’ex campione Francesco ha lasciato non riuscendo a riconfermarsi, così alla ghigliottina è arrivata Monica portando con sé ben 230mila euro, dimezzati poi a 115mila euro. Gli indizi proposti erano famiglia, notte, chiedere, nonna, buon, la sua risposta è stata, seppur ammettendo di essere lei stessa perplessa, effetto, ma la risposta corretta era consiglio. Le chiacchiere su twitter Ma quello che ha fatto chiacchierare i social, twitter in primis dove come ormai di consueto si commenta live ciò che avviene nelle trasmissioni, è stato ciò che è avvenuto al momento del duello tra Ruggero e Domenico, quando Insinna è stato, suo malgrado, spettatore di un ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 17 aprile 2021) Al game show di RaiUno l’Eredità, condotto da, capitano spesso gaffe e scivoloni che lasciano il pubblico di stucco; durante la scorsa puntata l’ex campione Francesco ha lasciato non riuscendo a riconfermarsi,alla ghigliottina è arrivata Monica portando con sé ben 230mila euro, dimezzati poi a 115mila euro. Gli indizi proposti erano famiglia, notte, chiedere, nonna, buon, la sua risposta è stata, seppur ammettendo di essere lei stessa perplessa, effetto, ma la risposta corretta era consiglio. Le chiacchiere su twitter Ma quello che ha fatto chiacchierare i social, twitter in primis dove come ormai di consueto si commenta live ciò che avviene nelle trasmissioni, è stato ciò che è avvenuto al momento del duello tra Ruggero e Domenico, quandoè stato, suo malgrado, spettatore di un ...

