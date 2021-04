Covid | 310 morti | ancora in calo terapie intensive e ricoveri

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943 . Sono invece 310 le vittime in un giorno (ieri 429). ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 310

Sono 15.370 i nuovi contagi da- 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Italia (3.857.443 totali),i nuovi decessi (116.676 totali). Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. Gli attuali ...Sono invecele vittime in un giorno (ieri 429). Sono 331.734 i tamponi molecolari e antigenici ... Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia , in calo di 26 unità ...Coronavirus, più contagi con più tamponi, cala tasso di positività, si riduce ancora pressione su terapie intensive e reparti ...Facebook Shares Sono 15.370 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 310 morti nella tabe ...