Cassano: “L’Inter gioca un gran calcio? Non fanno tre passaggi!” | VIDEO (Di sabato 17 aprile 2021) Antonio Cassano attacca in modo diretto il modo di giocare dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni all'interno della 'Bobo Tv' su 'Twitch' Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 aprile 2021) Antonioattacca in modo diretto il modo dire dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni all'interno della 'Bobo Tv' su 'Twitch'

Advertising

PianetaMilan : #Cassano non smette di criticare l'#Inter ?? E poi si scaglia contro #Vieri ?? - infoitsport : 'Il Napoli batte l'Inter!', Vieri replica a Cassano: 'Ti sbagli, ti dico io come finisce' - infoitsport : Cassano: 'Il Napoli vince con l'Inter', Vieri non è d'accordo: 'Ti dico il risultato esatto' - SergioSierra67 : @PresMoratti Conte a differenza di allenatori scarsini adatta il suo gioco a vari fattori, quando l'Inter rincorrev… - sscalcionapoli1 : 'Il Napoli batte l'Inter!', Vieri replica a Cassano: 'Ti sbagli, ti dico io come finisce' #SerieATIM -