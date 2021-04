Calcio: Smalling dopo rapina 'famiglia scossa, ma sta bene' (Di sabato 17 aprile 2021) "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia, sebmolto, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le ...

Calcio: Smalling dopo rapina "famiglia scossa, ma sta bene" ROMA, 17 APR - "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo ...

