Auto elettriche, come sarà il suono del traffico nel futuro (Di sabato 17 aprile 2021) Il 2020 è stato un anno sfortunato per diversi motivi, ma per le Auto elettriche è stato un anno d'oro. Nel mondo le vendite sono salite del 39% arrivando a circa 3.1 milioni di veicoli, che secondo le ultime previsioni saliranno a 30 milioni nel 2028. Secondo gli analisti della JP Morgan, abbiamo ormai passato il punto di non ritorno e le Auto elettriche sono indubbiamente il futuro. Quando anni fa ci immaginavamo il futuro delle Auto e -chiamiamola così- l'estetica del traffico avevamo un'idea diversa da come poi sono andate le cose. Poco tempo fa Elon Musk se l'è presa ironicamente con i creatori di Cyberpunk 2077 prendendosi la briga di spiegare su Twitter che se 2021 la Tesla è elettrica e ha il pilota ...

