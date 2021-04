“The Last of Us”: Gabriel Luna sarà Tommy, il fratello di Joel (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriel Luna interpreterà il ruolo di Tommy nella serie televisiva di The Last of Us, raggiungendo nel cast Pedro Pascal e Bella Ramsey. Nuovo componente nel cast di The Last of Us La serie TV di The Last of Us vede l’arrivo di un nuovo componente del cast: si tratta di Gabriel Luna, che interpreterà nello show il personaggio di Tommy, fratello di Joel. Si tratta finora del terzo membro del casting annunciato ufficialmente per The Last of Us. Già noti i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey per i ruoli di Joel e Ellie. Una scelta che i fan del titolo Naughty Dog sembrano aver apprezzato. Come sappiamo, le riprese della serie televisiva inizieranno a luglio e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)interpreterà il ruolo dinella serie televisiva di Theof Us, raggiungendo nel cast Pedro Pascal e Bella Ramsey. Nuovo componente nel cast di Theof Us La serie TV di Theof Us vede l’arrivo di un nuovo componente del cast: si tratta di, che interpreterà nello show il personaggio didi. Si tratta finora del terzo membro del casting annunciato ufficialmente per Theof Us. Già noti i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey per i ruoli die Ellie. Una scelta che i fan del titolo Naughty Dog sembrano aver apprezzato. Come sappiamo, le riprese della serie televisiva inizieranno a luglio e ...

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us: Gabriel Luna si unisce al cast della serie tv basata sul videogame Nuova aggiunta al cast di The Last of Us , una delle serie tv più attese della prossima stagione televisiva, adattamento dell'omonimo, popolarissimo videogame post - apocalittico di Naughty Dog per PlayStation. Gabriel Luna , ...

La zona di Zave - Un'IIDEA sul mercato italiano Nel 2020 Animal Crossing: New Horizons scava una buca di fronte alla porta di casa di gente come The Last of Us Part II o Call of Duty: Black Ops Cold War , precedendoli al quarto posto. I vent'anni ...

The Last of Us, la serie TV: Gabriel Luna sarà Tommy, il fratello di Joel – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it Luna è stato di recente il malvagio e inarrestabile Rev-9 in Terminator: Destino … | Notizie giochi PlayStation 3Read More. - Advertisement - La serie TV di The Last of Us vede l’arrivo di un nuovo co ...

The Last of Us: Gabriel Luna si unisce al cast della serie tv basata sul videogame Nuova aggiunta al cast di The Last of Us, una delle serie tv più attese della prossima stagione televisiva, adattamento dell'omonimo, popolarissimo videogame post-apocalittico di ...

