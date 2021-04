Smalling vittima di una rapina | paura nella notte per il noto calciatore

(Di venerdì 16 aprile 2021) Grandeper ildella AS Roma Chrisdi una. Il giocatore è comunque rimasto illeso Il difensione della AS Roma Chrisè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Dunque ancora un tesserato della società di Trigoriadei ladri casa. Stessa amara sorte era ..., rientrato in casa dopo la sfida che l'As Roma aveva giocato con il Cska Sofia in Europa ...Neanche il tempo di gioire per la qualificazione della sua Roma alle semifinali di Europa League , dopo l'1 - 1 di ieri sera contro l'Ajax, cheè così statodi un'infrazione grave ...Sulla vicenda indaga il commissariato Tor Carbone Tre banditi – incappucciati e armati di pistola – sono entrati in azione nell’abitazione del giocatore, che si trovava insieme alla moglie. Rapina in ...commenta Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la ...