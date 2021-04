Oms | vicini a tasso più alto infezione da inizio pandemia

(Di venerdì 16 aprile 2021) "In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a unpreoccupante. A livello globale il numero di nuovi casi di Covid per settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due ...

Lo ha dichiarato il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella dichiarazione di apertura di un briefing incentrato su Papua Nuova Guinea e la regione del Pacifico occidentale. . ...'In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante': lo ha dichiarato il direttore generale dell', Ghebreyesus. Intanto l'Rt nazionale scende a 0.85. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Speranza fissa i ...(ANSA) - ROMA, 16 APR - "In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante. A livello globale il numero di nuovi casi di Covid per settimana è quasi raddop ...Le Regioni presentano la road map per la ripartenza, che potrebbe accelerare se Speranza, sempre più in bilico, dovesse essere indagato ...